Bebeshita confiesa que nunca se habría enamorado de Kevyn Bicolor si no hubiera pasado esto (VIDEO)

Bebeshita y Kevyn Contreras “Bicolor” son protagonistas de una de las relaciones más llamativas de La Granja VIP. Desde varias semanas, ambos llevan juntos pero con idas y vueltas que comenzaron a poner en duda el amor que se tienen el uno al otro. Ahora, fue la influencer quien confesó qué fue lo que provocó que se enamorara del comediante, haciendo casi imposible que dejara la relación.