“Mi cadera ya está metida”; Alejandra Guzmán reaparece tras sufrir percance en el escenario
Alejandra Guzmán reapareció en la gala de los Premios Elliot, luego de haberse dislocado la cadera en pleno concierto en Veracruz. Aquí los detalles.
Este jueves, 22 de octubre, se llevó a cabo una edición más de los Premios Elliot. Entre los asistentes, estuvo Alejandra Guzmán, quien regresó a los escenarios con un espectacular show musical tras dislocarse la cadera en pleno concierto en Veracruz: “Estoy cuidándome mucho. Mi cadera ya está metida”; aseguró. No obstante, la artista no dio oportunidad de preguntarle sobre la visita de su hija Frida Sofía a México, presuntamente, para ratificar la denuncia contra Enrique Guzmán. A la entrega de premios también acudieron otras celebridades, como Ryan Hoffmann y más.