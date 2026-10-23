“Mi cadera ya está metida”; Alejandra Guzmán reaparece tras sufrir percance en el escenario

Este jueves, 22 de octubre, se llevó a cabo una edición más de los Premios Elliot. Entre los asistentes, estuvo Alejandra Guzmán, quien regresó a los escenarios con un espectacular show musical tras dislocarse la cadera en pleno concierto en Veracruz: “Estoy cuidándome mucho. Mi cadera ya está metida”; aseguró. No obstante, la artista no dio oportunidad de preguntarle sobre la visita de su hija Frida Sofía a México, presuntamente, para ratificar la denuncia contra Enrique Guzmán. A la entrega de premios también acudieron otras celebridades, como Ryan Hoffmann y más.