“Hay que tener sororidad”; Arleth Terán lanza mensaje a Maribel Guardia

Pese a ser rivales de amores en el pasado, Arleth Terán no tiene más que buenos deseos para Maribel Guardia. La actriz aprovechó nuestro lente para enviarle un mensaje de apoyo en medio de sus conflictos con Imelda Gaza: “Hay que tener sororidad. Deseo que estés muy bien y muy fortalecida”; señaló, antes de pedir a la prensa que la dejen vivir su proceso en paz. Arleth también nos comparte cómo logró llevar una mejor relación con el padre de su hijo, por el bien de su pequeño; pero ¿será que está abierta al amor? ¡Esto respondió!