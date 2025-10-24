inklusion logo Sitio accesible
Venga La Alegría | Programa 24 de octubre Parte 2 | La advertencia de ‘El Patrón’ tras la decepción de Eleazar en La Granja VIP y mucho más

TV Azteca

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 24 de octubre, parte 2: Eleazar decepciona a ‘El Patrón’ y advierte que prepara una sorpresa en La Granja VIP, la receta del postre ideal para Halloween y Día de Muertos, todas las emociones del Sin Palabras y mucho más.

