Programa Completo 25 de enero 2025 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana

Revive el programa completo de Venga La Alegría fin de semana del 25 de enero, parte 1, nuestros conductores celebran en el foro en cumpleaños de Titi, además, será un programa lleno de risas con el juego de La Rocola y aprende a hacer unos chilaquiles verdes con pollo y huevo, una receta original del chef Ismael Zhu Li.