inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Venga La Alegría | Programa 25 de noviembre Parte 1 | La cobertura del fallecimiento de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y exesposa de Eugenio Derbez y mucho más

La cobertura de la muerte de Gabriela Castrejón Michel, madre de Aislinn Derbez y exesposa de Eugenio Derbez, el nuevo Capataz de La Granja VIP, un poderoso ritual y mucha diversión.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 25 de noviembre 2025, parte 1: La cobertura de la muerte de Gabriela Castrejón Michel, madre de Aislinn Derbez y exesposa de Eugenio Derbez, las declaraciones de Edgar Vivar sobre lo que piensa del retiro, Raúl Rocha Cantú responde a los señalamientos de fraude en Miss Universo, Fátima Bosch alza la voz contra la violencia digital y Poncho De Nigris habla del divorcio de Angélica Vale. Además, la tanatóloga nos habla de la muerte de las mascotas, la pasarela con ropa para invierno, el nuevo Capataz de La Granja VIP, un poderoso ritual para sanar mientras duermes y mucha diversión.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×