Venga La Alegría | Programa 25 de noviembre Parte 1 | La cobertura del fallecimiento de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y exesposa de Eugenio Derbez y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 25 de noviembre 2025, parte 1: La cobertura de la muerte de Gabriela Castrejón Michel, madre de Aislinn Derbez y exesposa de Eugenio Derbez, las declaraciones de Edgar Vivar sobre lo que piensa del retiro, Raúl Rocha Cantú responde a los señalamientos de fraude en Miss Universo, Fátima Bosch alza la voz contra la violencia digital y Poncho De Nigris habla del divorcio de Angélica Vale. Además, la tanatóloga nos habla de la muerte de las mascotas, la pasarela con ropa para invierno, el nuevo Capataz de La Granja VIP, un poderoso ritual para sanar mientras duermes y mucha diversión.