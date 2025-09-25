Venga La Alegría | Programa 25 de septiembre Parte 1 | Mariana Seoane defiende a la prensa tras conflicto con Susana Zabaleta y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 25 de septiembre 2025, parte 1: Ana Bárbara reacciona al conflicto entre Don Antero Ugalde y José Emilio Fernández, Mariana Seoane defiende a la prensa tras el conflicto con Susana Zabaleta y su novio, Imelda Tuñón lanza fuertes advertencias sobre Marco Chacón y desmiente versiones de Maribel Guardia; regina Murguía habla de su estado de salud y de su testamento, Efigenia Ramos arremete contra Mayela Laguna y Litzy cuenta sus preparativos de boda con Poncho Cadena. Además, las canciones de la Semifinal de La Academia VLA, consejos para cuidar los pulmones y mucho más.