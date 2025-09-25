Valentina Gilabert estrena pareja; este es el nuevo galán de la influencer

Las polémicas alrededor de Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga no se detienen. Supuestamente, tras la liberación de la atacante, todo está en completa paz entre ellas y cada una viviría su vida alejada de la otra. Sin embargo, días después de que Gonzaga saliera de su encierro, se confirmaba que Gilabert y José Said seguían en una relación. Ante eso, se reporta que Valentina estuvo de pareja con un DJ… en un antro de la CDMX. Aquí la información completa.

Valentina Gilabert salió del hospital donde le salvaron la vida, este es su estado de salud [VIDEO] El abogado de Valentina Gilabert aseguró que la joven se ha recuperado favorablemente después del ataque que sufrió; sin embargo, han quedado secuelas.

¿Valentina Gilabert y José Said son pareja?

Tras la recuperación de Gilabert al casi perder la vida, se hicieron virales las imágenes que vieron a la influencer convivir con José Said y con la hija de Marianne. Ambos dieron indicios de que serían pareja y que tratarían de concretar algo tras el ataque de la otra influencer… quien asegura que Valentina intervino cuando ella y el papá de Emma aún eran pareja.

Sin embargo, la información reciente emitida por parte del podcast de “Cállate los ojos” reportó que Valentina Gilabert estuvo en un antro de la Ciudad de México compartiendo amor con un DJ de dicho sitio. Incluso el artista indicó que la influencer era su cita de esa noche. Por ell hay confusión alrededor del status amoroso de la influencer atacada.

¿Valentina Gilabert impide que Emma vea a Marianne Gonzaga?

Parte de las polémicas que existen alrededor del caso indican que Gonzaga no ha tenido la oportunidad de convivir con su hija, esto por las trabas que José Said ha puesto tras la liberación de la creadora de contenido. Y según parece, esto provocado por la influencia y cercanía que Gilabert tiene con José Said.

Aunque claramente, si se confirma el reporte de estos comunicadores, podrían existir indicios de un final de relación con el padre de Emma. Allí lo que se ha sostenido en los medios de comunicación, es que los padres de José son los que realmente han visto por la niña.

¿Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga se han visto de nuevo?

Para el proceso final de la liberación de Marianne, hubo un reencuentro entre ambas. Allí Gonzaga le pidió disculpas, se indica que ambas lloraron, vivieron un momento muy emotivo y así indicaron alejarse para siempre una de la otra. En ese sentido, el acuerdo entre las partes legales contempló un acuerdo económico y la ley mexicana también sigue minuciosamente la reintegración de la atacante dentro de la sociedad mexicana.