Venga La Alegría | Programa 25 de septiembre Parte 2 | La tensa y reconciliatoria visita de Alberto del Río a Venga La Alegría y mucha diversión

Ivet Playá advierte que tomará acciones legales contra fans de Alejandro Sanz, el cumpleaños 95 de Elsa Aguirre y la visita de Alberto del Río ‘El Patrón’ al foro de Venga La Alegría. Además, el Sin Palabras, lo más destacado del Exatlón Draft y mucha diversión.

