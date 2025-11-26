Venga La Alegría | Programa 26 de noviembre Parte 1 | Vadhir defiende a Eugenio Derbez, Lesslie Polinesia enfrenta el escándalo de la carta y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 26 de noviembre 2025, parte 1: Vadhir muestra su apoyo a Aislinn y defiende a Eugenio Derbez, ‘El Puma’ explica el altercado en el avión, Pablo Montero revela cómo logró ser amigo de Aracely Arámbula, Natalia Sosa habla de los conflictos en Mentiras, El Hijo del Santo cuenta cómo apoya a Yolanda Andrade y Lesslie Polinesia rompe el silencio sobre la carta y Bryan Skabeche. Además, El Duelo de La Granja VIP, la receta del día y mucha diversión.