Venga La Alegría | Programa 26 de noviembre Parte 2 | Sergio Mayer Mori hace todo por ‘protegerse’ en La Granja VIP y mucho más
Sergio Mayer Mori ‘quema sus cartas’ por protegerse en La Granja VIP, lo que Humberto dijo de Benyamin en el Exatlón, el Sin Palabras y los mejores juegos.
TV Azteca
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 26 de noviembre, parte 2: Sergio Mayer Mori ‘quema todas sus cartas’ por protegerse en La Granja VIP, lo que Humberto dijo de Benyamin en el Exatlón, el trepidante Sin Palabras de media semana y los mejores juegos.
Galerías y Notas Azteca UNO