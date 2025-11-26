‘Fraude Navideño’ crimen que podría llevar a la cárcel a una influencer

Dentro del mundo de las redes sociales hay una influencer que está viviendo un momento difícil en su vida, debido a que hay una alta probabilidad de ser llevada a la cárcel, ya que podría estar envuelta en un crimen que ha sido llamado por el público como “Fraude Navideño”.

Parece que conforme pasa el tiempo los hechos escala de gravedad, para que sepas todo el chisme que ha envuelto a la creadora de contenido, te detallaremos exactamente qué pasó y el nombre de la usuarios que está involucrada en el pleito legal.

¿Quién es Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni es una reconocida influencer europea, quien en el 2009 empezó un portal de internet, movimiento que le permitió hacer importantes colaboraciones con marcas de lujo, y dominando varias portadas de revista, logrando miles de seguidores que ven de cerca toda su carrera.

Pero todo de ser una carrera en ascenso dio un giro inesperado, puesto que desde septiembre se encuentra en juicio, debido al “fraude navideño” del que se le acusa, provocando que sus probabilidades de ir a la cárcel aumenten notablemente.

Dicho fraude se sabe que comenzó con la promoción de un pandoro de Navidad, un pan típico, donde Chiara explicaba que las ventas obtenidas serían destinadas a la caridad, sin embargo, la empresa ya había pactado la cantidad donada y eso no iba a depender de las ventas.

¿Cuántos años podría quedar en la cárcel?

Ante el “fraude navideño” que hizo la influencer se viera involucrada en el pleito legal, además hay que recordar que no es la primera vez que ocurre, puesto que ella ya había ocurrido al momento de promocionar unos huevos de Pascua.

El veredicto final se programará para el 14 de enero, donde se conocerá el estatus oficial de la acusada. Por otra parte, la Fiscalía de Milán solicitó una condena de año y 8 meses de cárcel; hay que considerar que la pena de fraude en Italia es de 5 años. Aunque en varias ocasiones la creadora de contenido se ha declarado inocente, la ley tiene la última palabra.