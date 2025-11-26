Eleazar Gómez le ‘revela’ el ‘plan maestro’ a Fabiola Campomanes: “Las instrucciones de Kike me las dejó a mí"

La anticipación por el resultado de la Asamblea de esta noche ha provocado que los granjeros comiencen a mover sus fichas, ya sea de manera grupal o individual, y un ejemplo de ello es la conversación que sostuvo Eleazar Gómez con Fabiola Campomanes y la revelación detrás de las instrucciones que dejó Kike Mayagoitia el pasado lunes.

"No tienen ni idea de cómo jugar": Eleazar se 'sincera' con Fabiola

Luego de conocer las indicaciones del juego de poder para conseguir el huevo dorado y la decisión colectiva de que Sergio Mayer Mori no compitiera en ninguno de los equipos, Eleazar Gómez se 'sinceró' con Fabiola Campomanes sobre algunos de los aspectos más recientes que definirán la Asamblea de esta noche.

Tras asumir que Kim Shantal, César Doroteo, 'El Patrón' Alberto del Río y La Bea pudieran deshonrar el acuerdo al que llegaron con él y Alfredo Adame, Eleazar despotricó contra sus compañeros al señalar que "no saben cómo jugar" y comentó que "a ver si esta vez les sale" la opción de subirlo al cuadro de nominados.

Posteriormente, el granjero le afirmó a Campomanes que "no es que no quisiera decirle" el motivo de su nominación a manos del sexto eliminado de La Granja VIP, Kike Mayagoitia, ya que afirmó desconocerlo; sin embargo, dijo que "le tendieron la cama", en parte también porque "se dejó engañar fácilmente".

Por otro lado, Eleazar dijo que las instrucciones que dejó el conductor de 'Venga la Alegría' no eran para 'El Patrón', sino para él y le comentó que, si quería que le dijera el plan, "ni siquiera es sobre ella" y que sus compañeros buscan subir tanto a él mismo como a Alfredo Adame al cuadro de nominados.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva Asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Fabiola Campomanes y Kim Shantal; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.