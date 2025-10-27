inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Video

Venga La Alegría | Programa 27 de octubre Parte 2 | Sergio Mayer y el hermano de Sandra Itzel desatan la polémica en La Granja VIP

TV Azteca

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 27 de octubre, parte 2: La eliminación de Sandra Itzel, las reacciones de su hermano y de Sergio Mayer y lo más destacado de La Granja VIP. Además, el resumen más completo del Exatlón, todas las emociones del Sin Palabras y más.

