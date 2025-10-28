¿Se enojó? Manola Díez reaccionó mal tras perder en el juego para ser Capataz de La Granja VIP

La competencia por el liderazgo dentro de La Granja VIP estuvo muy intensa, y aunque el juego para elegir al nuevo Capataz comenzó con risas, terminó con una dosis de frustración y enojo. Manola Díez no pudo ocultar su molestia tras quedar fuera de la ronda final, y su reacción no pasó desapercibida por sus compañeros ni por los espectadores y fue especialmente notoria para Kristal Silva, conductora y narradora de la competencia.

¿Qué pasó con Manola Díez durante la prueba?

El reto para seleccionar a los finalistas consistió en una dinámica de resistencia y agilidad. Los granjeros tuvieron que buscar piezas de un rompecabezas dentro de un barril lleno de paja, atravesar una red y completar el armado antes de correr hacia un corral para lanzar costales a un contenedor y poder tocar la campana. Solo tres de los cinco participantes podían llegar a la última parte, por lo que el margen de error era mínimo.

En la primera ronda compitieron Lola Cortés, La Bea, Jawy, Alfredo Adame y Manola. La Bea fue la gran ganadora, seguida por Jawy, mientras que Lola quedó en tercer lugar. Manola alcanzó a terminar el rompecabezas, pero las reglas eran claras, únicamente tres granjeros podían continuar. Aunque su esfuerzo fue notable, ya no tenía oportunidad de avanzar.

¿Por qué se molestó Manola tras perder el reto?

Al darse cuenta de que su avance no contaba, Manola se mostró visiblemente enojada. Caminó de un lado a otro del set, moviendo los brazos con frustración mientras Kristal explicaba lo ocurrido. Cuando la conductora intentó hablar con ella, la actriz prefirió guardar silencio por unos segundos hasta que finalmente admitió que se sentía frustrada por haber completado la tarea sin poder continuar.

Kristal le recordó que las reglas habían sido claras desde el inicio, algo que Manola reconoció, aunque dejó ver su decepción. “Pensé que ya lo tenía”, dijo con tono resignado, que dejaba ver lo mucho que le importaba competir por el liderazgo.

Hoy es Lunes de Capataz, y los finalistas, La Bea, Jawy, El Patrón y Teo se enfrentarán por el título y las responsabilidades de la semana. Con el interés particular de que una mujer llegue a ser Capataz, La Bea jugará con gran presión.

No te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. La experiencia completa está disponible 24/7 en Disney+.