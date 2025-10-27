¿Cuántos Frentes Fríos habrá en México en noviembre del 2025?

La temporada de Frentes Fríos en México ha traído una serie de problemas importantes, sobre todo, para los más grandes del hogar, los cuales tienen que soportar bajas temperaturas a lo largo de todo el día. Por ende, es preciso que conozcas cuántos habrá durante noviembre del 2025.

Como sabes, la temporada de Frentes Fríos en México inició durante septiembre del 2025, por lo que se espera que culmine en mayo del 2026. Se sabe que los meses más delicados en cuanto a bajas temperaturas son noviembre, diciembre y enero, por lo que vale la pena conocer cuántos habrá durante el siguiente mes.

¿Cuántos Frentes Fríos habrá en noviembre?

El pronóstico de la Comisión Nacional del Agua establece que, durante esta temporada, se esperan alrededor de 48 sistemas frontales, por lo que se ha hecho un llamado a la población a extremar precauciones. De esta cantidad, se vislumbra que para noviembre lleguen un total de seis Frentes Fríos.

Estos seis Frentes Fríos se unirían a los 23 que se pronosticaron durante el 2025, por lo que en diciembre se esperan siete más. Cabe mencionar que este hecho hará que las bajas temperaturas se mantengan, sobre todo, en la zona norte del país, así como en el centro de la República.

¿Qué caracteriza a un Frente Fríos?

Los Frentes Fríos ocasionan sistemas frontales que pueden afectar a millones de ciudadanos no solo con el descenso de la temperaturas, sino también con posibles heladas, fuertes rachas de viento y lluvias, las cuales, desafortunadamente, han terminado con la vida de decenas de personas en este año.

¿Qué hacer para evitar enfermedades ocasionadas por el frío?

Si lo que quieres es evitar enfermedades respiratorias relacionadas con las bajas temperaturas, lo primero que debes hacer es seguir las recomendaciones de las autoridades de salud, así como salir muy bien abrigado y evitar las bebidas demasiado frías en este tipo de temporadas.