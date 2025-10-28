¡La Granja VIP se puso retro! Los granjeros recuerdan sus caricaturas favoritas: ¿cuáles viste?

En medio de las tensiones, las estrategias y la espera, los granjeros de La Granja VIP encontraron un espacio para desconectarse del estrés y conectar con la nostalgia. Todo comenzó cuando Teo empezó a tararear una canción que muchos reconocieron de inmediato, pues se trataba del clásico tema de Dragon Ball. Ese pequeño momento abrió la puerta a una de las pláticas más divertidas y memorables que se han vivido dentro del reality.

¿Qué caricaturas y anime marcaron a los granjeros de La Granja VIP?

El primero en reaccionar fue Eleazar, quien identificó de inmediato la melodía. Al confirmar que efectivamente era Dragon Ball, varios comenzaron a compartir recuerdos de su infancia cuando veían esa y muchas otras series animadas. Entre risas y emoción, los nombres comenzaron a salir: Thundercats, Ranma ½, Supercampeones, Caballeros del Zodiaco, He-Man, Los Halcones Galácticos y Rocket Power, por mencionar algunos.

Las referencias no paraban. Algunos contaron que los apodaban como personajes icónicos, como Eleazar a quien llamaban Ranma en su adolescencia, otros recordaron ver las caricaturas junto a sus hermanos, con peleas por quién elegía qué canal ver. Y sí, también hubo menciones a Dexter, Rugrats, La Vaca y el Pollito, Ed, Edd y Eddy, Mucha Lucha, Los Supersónicos, entre tantos más pues la lista fue larga.

¿Por qué la charla de caricaturas causó tanta conexión en La Granja VIP?

Además de ser un escape al encierro y la rutina, la conversación mostró una faceta muy humana de los participantes. Fue un momento donde las diferencias se hicieron a un lado y todos coincidieron en que crecieron con las mismas series, los mismos temas musicales y los mismos tazos. Las risas fueron inevitables cuando salieron anécdotas sobre los personajes que les gustaban, los que imitaban o los sobrenombres que les ponían en la escuela.

La nostalgia se apoderó de los granjeros por un rato, al dejar claro que, aunque los tiempos cambien, algunas caricaturas siempre tendrán un lugar especial en la memoria.

