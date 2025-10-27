Frente Frío 11 dejará LLUVIAS y bajas temperaturas en estos estados hoy martes 28 de octubre

Comienza la cuenta regresiva para el término de un mes más y, con ello los estragos de la naturaleza se verán reflejados nuevamente en varios estados de la República gracias a la llegada del Frente Frío 11, el cual dejará lluvias y bajas temperaturas en varios municipios del país.

El Frente Frío 11 tendrá la capacidad de recorrer el noroeste y norte del país gracias a su interacción con una línea seca y con una corriente en chorro subtropical. Esto no solo dejará lluvias y bajas temperaturas, sino también la posibilidad de fuertes rachas de viento y descargas eléctricas.

¿Qué estados serán afectados por las lluvias del Frente Frío 11 hoy martes 28 de octubre?

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional a través de la CONAGUA, el Frente Frío 11 entrará con tal potencia que hará que el centro y sur de Chiapas sufra de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes. En adición a ello, el sur de Michoacán y la costa de Guerrero vivirán chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Te puede interesar: ¿Cuándo termina la temporada de Frentes Fríos en México?

Del 27 al 30 de octubre, se prevé un acumulado de #Lluvias de 75 a 150 mm en zonas de #Oaxaca, #Veracruz, #Tabasco y #Campeche pic.twitter.com/zKWzcouJLx — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 27, 2025

Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Campeche, Tabasco, Veracruz Jalisco, Quintana Roo, el Estado de México, Colima y Oaxaca deberán protegerse de los intervalos de chubascos que se avecinan para hoy martes 28 de octubre, mismos que tendrán una fuerza de 5 a 25 mm.

Por si esto fuera poco, distintos estados como Hidalgo, Querétaro, las sierras de Puebla y algunas regiones de Veracruz vivirán lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm. Finalmente, el frío se hará presente en estados como Durango, Chihuahua, Coahuila, San Luis, Nuevo León, Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Oaxaca con mínimas de 0 a 5 grados.

¿Qué otros fenómenos naturales se esperan hoy martes 28 de octubre?

El Frente Frío tendrá la capacidad suficiente para generar disturbios a su paso por el oriente y noreste del país, mismo que vivirá períodos de chubascos y lluvias muy fuertes. Finalmente, también se espera una masa de aire frío que complique esta situación durante las próximas horas.