Aunque tal vez muchos piensen en playas para concretar una visita, los pueblos mágicos tienen una variedad muy amplia a los largo de todo el país. En este caso, la situación en Nuevo León tiene su propia marca y por eso la IA contestó que Linares es probablemente el sitio menos concurrido-conocido de los denominados sitios mágicos de este estado.

Lo prometido es deuda y por eso Rahmar se fue a un pueblo mágico con los expertos en el mole. Así se prepara. [VIDEO] 25 ingredientes para preparar el mole. ¿Lo habían escuchado?

Te puede interesar - Captan a supuesto fantasma en tiende de Nuevo León.

Te puede interesar - Esta plaga de sapos se grabó en Nuevo León; este es el video.

¿Por qué Linares fue elegido como el pueblo mágico menos conocido de Nuevo León?

La Inteligencia Artificial ya dictaminó a Linares como el pueblo mágico menos conocido por algunas cuestiones como sus tradicionales glorias (dulces típicos de leche) o su tipo de arquitectura. Por ello aquí se indica qué dice la IA de este sitio de Nuevo León.

Dulce típico - Este dulce tradicional es mundialmente reconocido y proviene precisamente de Linares.

Este dulce tradicional es mundialmente reconocido y proviene precisamente de Linares. Atracciones naturales - Para los que buscan sitios de renombre, se encuentra cerca de allí la Presa Cerro Prieto, ideal para pesca deportiva. O también es cercana la Reserva Natural Baños San Ignacio.

Para los que buscan sitios de renombre, se encuentra cerca de allí la Presa Cerro Prieto, ideal para pesca deportiva. O también es cercana la Reserva Natural Baños San Ignacio. Arquitectura Colonial - Aquí la esencia del pueblo se transmite con este tipo de construcciones. Su Centro Histórico, la Catedral de San Felipe Apóstol, la Botica Morelos y el Casino Linares son la muestra perfecta de ello.

¿Hay otro pueblo mágico de Nuevo León que recomiende la IA?

Bajo el mismo concepto de pueblo mágico sin tanta fama como otros, la Inteligencia Artificial recomienda San Bernardo. En este sitio destacan con los siguientes atractivos, donde se indica que hay mucho menos gente que en Santiago, uno de los más populares sitios del estado del norte mexicano.