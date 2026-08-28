Venga La Alegría | Programa 28 de agosto 2026 Parte 1 | Vadhir rompe el silencio sobre la presunta extorsión, Michelle habla sin filtros de Ixdit y Lancer y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 28 de agosto 2026, parte 1: Vadhir Derbez reaparece y habla de la presunta extorsión por la modelo de 19 años, Maribel Guardia defiende a Victoria Ruffo tras la polémica por los comentarios sobre Aitana, José Eduardo Derbez se niega a besar en público a Paola Dalay, el Challenge y la receta de filete Tom y Jerry.

También, Jean Aguilera revela sus deseos de que Bad Bunny cante canciones de Juan Gabriel, el hermano de Ana Bárbara pide al FBI investigar a Ángel Muñoz por abusos y corrupción, una imperdible pasarela con moda para abuelitas; el video de una presunta sustracción de un menor en Huixquilucan, alerta por llamadas falsas, muere la jaguar más longeva y una nueva detención por el caso de Dafne Zapata, todo explicado Con Peras y Manzanas.

Además, el tráfico que incrementará en CDMX este lunes por el el regreso a clases, Michelle habló sin filtros de Lancer e Ixdit tras su paso por MasterChef 24/7 y El Rally de Venga. ¡Venga La Alegría!