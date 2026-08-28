Venga La Alegría | Programa 28 de agosto 2026 Parte 1 | Vadhir rompe el silencio sobre la presunta extorsión, Michelle habla sin filtros de Ixdit y Lancer y mucho más
Vadhir Derbez reaparece y habla de la presunta extorsión por la modelo de 19 años, Jean Aguilera revela sus deseos de que Bad Bunny cante canciones de Juan Gabriel, Michelle habló sin filtros de Lancer e Ixdit tras su paso por MasterChef 24/7 y más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 28 de agosto 2026, parte 1: Vadhir Derbez reaparece y habla de la presunta extorsión por la modelo de 19 años, Maribel Guardia defiende a Victoria Ruffo tras la polémica por los comentarios sobre Aitana, José Eduardo Derbez se niega a besar en público a Paola Dalay, el Challenge y la receta de filete Tom y Jerry.
También, Jean Aguilera revela sus deseos de que Bad Bunny cante canciones de Juan Gabriel, el hermano de Ana Bárbara pide al FBI investigar a Ángel Muñoz por abusos y corrupción, una imperdible pasarela con moda para abuelitas; el video de una presunta sustracción de un menor en Huixquilucan, alerta por llamadas falsas, muere la jaguar más longeva y una nueva detención por el caso de Dafne Zapata, todo explicado Con Peras y Manzanas.
Además, el tráfico que incrementará en CDMX este lunes por el el regreso a clases, Michelle habló sin filtros de Lancer e Ixdit tras su paso por MasterChef 24/7 y El Rally de Venga. ¡Venga La Alegría!