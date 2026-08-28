Venga La Alegría | Programa 28 de agosto 2026 Parte 2 | Celebramos el Día del Abuelo, la revelación de ‘La Coreañera’ para La Granja VIP Segunda Temporada y más
Los mejores momentos del Exatlón, el palomazo y la revelación de Abigail Pak, ‘La Coreañera’, como granjera de la Segunda Temporada de La Granja VIP, los mejores juegos y mucho más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 28 de agosto 2026, parte 2: Sofía Castro se pronuncia sobre los arreglos estéticos, Mariana Seoane revela su interés por hacer un homenaje a Juan Gabriel, Lauro y sus Huellitas Informativas, lo que debes saber de la carrera Todo México Salvando Vidas del 6 de septiembre y los mejores momentos del Exatlón.
También, la revelación de Abigail Pak, ‘La Coreañera’, como granjera de la Segunda Temporada de La Granja VIP y lo que Los Niños Preguntan. Además, jugamos 5 X 3, Duelo de Generaciones y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!