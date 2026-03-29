Programa Completo 29 de marzo 2026 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

Diviértete con nuestro programa Venga La Alegría Fin de Semana de este 29 de marzo 2026 y pasa una mañana increíble con los mejores juegos, noticias del espectáculo como el pleito entre Karol Sevilla y Ángela Aguilar, además, revive la gran final del reality de XV primaveras y descubre a la quinceañera ganadora de una fiesta de lujo. ¡No te lo puedes perder!.