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Programa Completo 29 de marzo 2026 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

Diviértete con Venga la Alegría Fin de Semana y disfruta de una mañana cargada de risas, entretenimiento y momentos inesperados.

Diviértete con nuestro programa Venga La Alegría Fin de Semana de este 29 de marzo 2026 y pasa una mañana increíble con los mejores juegos, noticias del espectáculo como el pleito entre Karol Sevilla y Ángela Aguilar, además, revive la gran final del reality de XV primaveras y descubre a la quinceañera ganadora de una fiesta de lujo. ¡No te lo puedes perder!.

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Venga La Alegría Fin de Semana

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