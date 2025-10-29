Venga La Alegría | Programa 29 de octubre Parte 1 | Emiliano Aguilar asegura que no ‘inventó' lo de los Billboard
Cristian Castro habla de los episodios violentos con Verónica Castro, Emiliano Aguilar asegura que no ‘montó' lo de los Billboard, maquillaje para Día de Muertos y Halloween y mucho más.
TV Azteca
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 29 de octubre 2025, parte 1: Laura Zapata habla de Ernestina y Camila Sodi, Cristian Castro habla de los episodios violentos con Verónica Castro, Emiliano Aguilar asegura que no ‘montó' lo de los Billboard, Ryan Hoffman hace promesa a Lis Vega por su estancia en La Granja VIP, Mariana Robles habla de los últimos momentos de Nicandro Díaz y El Bogueto se entusiasma por ser padre.
Además, lo mejor del Exatlón, maquillaje para Día de Muertos y Halloween, la receta para preparar arepas y mucho más.
