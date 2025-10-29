Venga La Alegría | Programa 29 de octubre Parte 1 | Emiliano Aguilar asegura que no ‘inventó' lo de los Billboard

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 29 de octubre 2025, parte 1: Laura Zapata habla de Ernestina y Camila Sodi, Cristian Castro habla de los episodios violentos con Verónica Castro, Emiliano Aguilar asegura que no ‘montó' lo de los Billboard, Ryan Hoffman hace promesa a Lis Vega por su estancia en La Granja VIP, Mariana Robles habla de los últimos momentos de Nicandro Díaz y El Bogueto se entusiasma por ser padre.

Además, lo mejor del Exatlón, maquillaje para Día de Muertos y Halloween, la receta para preparar arepas y mucho más.