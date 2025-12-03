Venga La Alegría | Programa 3 de diciembre Parte 1 | Lo de Sergio y ‘El Patrón’ en La Granja VIP, el encendido del árbol y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 3 de diciembre 2025, parte 1: Ana Bárbara comparte su experiencia al cantar con Myriam Hernández, Germán Ortega opina de los cambios estéticos de Ninel Conde, el novio de Alicia Villarreal lanza una contundente “indirecta”, todo sobre el encendido del árbol en TV Azteca, Esmeralda Ugalde comparte cómo está superando el fallecimiento de su sobrina, las confesiones de los Mirreyes vs Godínez, Tatiana recuerda su episodio de violencia física y las amigas de Belinda aplauden sus éxitos. Además, el arranque del Juguetón 2025, las mejores ideas de maquillaje navideño, las polémicas entre Sergio y ‘El Patrón’ en La Granja VIP, un exquisito platillo navideño que no puede faltar y mucho más.