‘El Patrón’ defiende descanso de los granjeros tras dura jornada de actividades: “Se lo ganaron”

Todo parece indicar que el mandato de 'El Patrón' Alberto del Río como Capataz de La Granja VIP se está caracterizando por terminar las actividades con los animales y el huerto lo más temprano posible y este día no fue la excepción, por lo que permitió que los participantes se tomaran un momento de descanso antes de comer y competir por el huevo dorado.

"Es responsabilidad mía el que se encuentren bien": 'El Patrón' asume posibles castigos

Después de la jornada de actividades de este día y permitirle a sus compañeros que descansaran y durmieran por un momento, 'El Patrón' asumió las labores de limpieza al interior del reality show para luego mandar un mensaje, por medio de las cámaras de la sala, en el que reconoció el desempeño de todos los granjeros.

El luchador se disculpó con el público que seguía la transmisión 24/7 de La Granja VIP para justificar que sus compañeros comenzaron con sus tareas desde muy temprano, incluso los que no tomaron la clase grupal de yoga con Fabiola Campomanes, y que por eso no los veían "chacoteando, echando relajo o peleando".

'El Patrón' afirmó que se ganaron el descanso y que el bienestar de todos es su responsabilidad; además, el Capataz asumió cualquier posible sanción que pudiera haber de parte del Tío Pepe.

Cabe señalar que Alberto del Río también se dio un momento para reconocer el arduo trabajo de las amas de casa de México y las personas que desempeñan tareas de limpieza como forma para ganarse la vida.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva Asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Fabiola Campomanes y César Doroteo; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

