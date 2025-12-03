inklusion logo Sitio accesible
Venga La Alegría | Programa 3 de diciembre Parte 2 | El ‘bebé colosal’ del Exatlón, las nuevas parejas de Chef al Instante y más

TV Azteca

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 3 de diciembre 2025, parte 2: Conocimos a las nuevas parejas que buscan la gloria en Chef al Instante, Pato Borghetti dejó su papel de juez para tomar partido en el Sin Palabras, los mejores juegos y mucha diversión.

