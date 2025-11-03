Venga La Alegría | Programa 3 de noviembre Parte 1 | Karyme Lozano revela violencia vicaria y Maribel Guardia comparte su altar de Día de Muertos

Mauricio Ochmann confirma su soltería, Geraldine Bazán niega reconciliación con Gabriel Soto, Victoria Ruffo habla de los recientes ‘calificativos’ a Eugenio Derbez, Poncho Cadena y Litzy anuncian fecha tentativa de boda, Maribel Guardia comparte su altar de Día de Muertos, Karyme Lozano ventila episodios de violencia vicaria, Leslie Gallardo reacciona a la eliminación de Omahi y Macaria recuerda a Octavio Ocaña.

Además, la pasarela de moda urbana con Kristal Silva, todo sobre los bebés reborn, la receta de mixiotes de pollo, la charla con el psicólogo y mucho más.