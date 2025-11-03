Venga La Alegría | Programa 3 de noviembre Parte 1 | Karyme Lozano revela violencia vicaria y Maribel Guardia comparte su altar de Día de Muertos
Maribel Guardia muestra su altar de Día de Muertos, Karyme Lozano ventila violencia vicaria, todo sobre los bebés reborn, la charla con el psicólogo y más.
TV Azteca
Mauricio Ochmann confirma su soltería, Geraldine Bazán niega reconciliación con Gabriel Soto, Victoria Ruffo habla de los recientes ‘calificativos’ a Eugenio Derbez, Poncho Cadena y Litzy anuncian fecha tentativa de boda, Maribel Guardia comparte su altar de Día de Muertos, Karyme Lozano ventila episodios de violencia vicaria, Leslie Gallardo reacciona a la eliminación de Omahi y Macaria recuerda a Octavio Ocaña.
Además, la pasarela de moda urbana con Kristal Silva, todo sobre los bebés reborn, la receta de mixiotes de pollo, la charla con el psicólogo y mucho más.
