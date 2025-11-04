Los granjeros envían mensajes a Omahi mientras intentan adivinar su Legado: “Extraño verte dormir...”

La salida de Omahi dejó un hueco inesperado en la convivencia dentro de La Granja VIP. Aunque los juegos por el liderazgo continuaron, en un momento de descanso, los granjeros no evitaron mirar hacia atrás y recordar con cariño al tercer eliminado del reality. Un simple juego de palabras dio pie a una lluvia de anécdotas, bromas nostálgicas y conjeturas sobre su posible Legado.

¿Qué dijeron los granjeros sobre Omahi en La Granja VIP?

Todo comenzó con Fabiola Campomanes y Lola Cortés entonando una melodía con las sílabas “O-o-ma-ji”, que rápidamente despertó memorias entre los participantes. La mención del nombre de Omahi provocó suspiros, risas y hasta silencios incómodos. Kim Shantal confesó extrañar sus desayunos con jalapeños, mientras Sergio dijo que ya no podía dormir igual sin los ronquidos de su compañero. Fabiola, con su característico humor, dijo que extrañaba que alguien la llamara “señora”, y Lola soltó que lo que más echaba de menos era verlo dormido en el sillón.

A pesar de que algunos bromearon con que preferían no hablar de él para no sentirse tristes, el recuerdo se impuso. Entre risas y nostalgia, los granjeros fueron compartiendo lo que significó Omahi durante su estancia, con lo que dejaron claro que su salida afectó más de lo que muchos pensaban.

¿A quién dejó nominado Omahi tras su salida de La Granja VIP?

El tema inevitable apareció al recordar que este Lunes de Capataz también lo es de El Legado. ¿A quién dejó nominado Omahi al abandonar La Granja VIP? Las miradas se dirigieron a Lola Cortés, cuando alguien preguntó quién había nominado a Omahi en la Asamblea pasada. Lola no tardó en reírse y asumir la posibilidad, incluso dijo se lo ganó a pulso, justamente porque fue ella quien lo nominó anteriormente por considerarlo poco participativo, ya que pasaba mucho tiempo descansando. Con tono de broma y entre risas, pero con algo de seriedad, literalmente dijo: “Yo me lo busqué, me lo gané a pulso, nadie me lo va a quitar”

Sin embargo, vale recordar que Omahi no salió por la nominación del Miércoles de Asamblea, sino por la consecuencia del Viernes de Traición y por decisión del público el Domingo de Elimiinación. Aunque la competencia avanza, la presencia de Omahi sigue rondando la casa. Sus gestos, su forma de convivir y hasta sus siestas en el sillón siguen siendo parte del día a día para quienes permanecen en la lucha.

