Venga La Alegría | Programa 3 de noviembre Parte 2 | Lo más destacado del Exatlón, de La Granja VIP y todas las emociones del Sin Palabras
Kike Mayagoitia, Liz Vega y Eleazar, libran la eliminación de La Granja VIP, Leo y ‘El Mono’ se encaran en el Exatlón, el Sin Palabras y los mejores juegos.
TV Azteca
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 3 de noviembre, parte 2: Kike Mayagoitia, Liz Vega y Eleazar, libran la eliminación de La Granja VIP, Leo y ‘El Mono’ se encaran en el Exatlón, el regreso de Patricio Borghetti al Sin Palabras y los mejores juegos.
Galerías y Notas Azteca UNO