Venga La Alegría | Programa 30 de septiembre Parte 1 | Niurka lanza mensaje a Susana Zabaleta defendiendo a la prensa y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 30 de septiembre 2025, parte 1: El mensaje que Niurka le envió a Susana Zabaleta defendiendo a la prensa, el comunicado de Sofía Castro tras el zafarrancho del aeropuerto, Nodal revela que lleva dos años tomando terapia, Ariel López Padilla reacciona a los calificativos de Don Antero Ugalde sobre José Emilio Fernández, El Xavi habla de su colaboración con Belinda, Mario Bautista se pronuncia sobre el ‘hate’ de Ángela Aguilar y Carlos Cuevas revela la actualidad del pleito con su hermana Aida. Además, las reacciones de los nominados de La Academia VLA, la receta del día y mucho más.