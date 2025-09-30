Camila Sodi publicará su primer libro; ¿de qué tratará y cuándo saldrá la obra de la actriz?

Camila Sodi estrenará, el próximo 11 de noviembre del presente año, uno de sus trabajos más personales, pues publicará el libro con el que canalizó la pérdida de su madre Ernestina Sodi, quien falleció durante el onceavo mes del 2024, debido a complicaciones derivadas de dos infartos y la ruptura de la arteria aorta.

Crédito: Instagram@camilasodi

La presentación de “El pequeño libro del duelo”, publicado por Penguin Random House, se llevará a cabo en la Ciudad de México, pues, este martes, la actriz compartió en sus historias de Instagram el registro para que sus más fieles fans puedan asistir. En este, únicamente te solicitaban nombre completo y correo electrónico, pero se limitó a 10 inscripciones. Hasta el momento se desconoce en donde se llevará a cabo el evento.

“Les voy a contar algo que ha sido muy hermoso, que transformé todo eso en un libro. Es un libro sobre el duelo, porque yo creo que como humanos hay que ayudarnos. Y los quiero y les agradezco”, expresó la intérprete en un encuentro con la prensa el pasado mes de junio.

¿Quién era Ernestina Sodi, la mamá de la actriz?

Clementina Ernestina Sodi Miranda nació el 24 de julio de 1960. Fue hija de Ernesto Sodi y hermana de Laura Zapata, Thalía, Gabriela y Federica Sodi. Sin embargo, ella decidió dedicar su vida al estudio de la historia y la escritura. Estudió Historia del Arte en el Instituto de Cultura Superior y Letras Modernas en el Instituto de Cultura Superior, además, fue docente de Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana.

Sodi Miranda también se desarrolló como escritora, por lo que entre sus libros se encuentran títulos como Águeda y Líbranos del mal, en donde Ernestina Sodi narra el secuestro que vivió junto a Laura Zapata.

