Venga La Alegría | Programa 30 de septiembre Parte 2 | Todos los detalles de Zafira, la nueva puesta en escena, y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 30 de septiembre, parte 2: Luciano, el hijo de Lety Calderón revela si ella está lista para un nuevo amor, Leslie Gallardo habla de su relación con Niurka, su exsuegra; Niurka platica todo sobre Zafira, su nueva puesta en escena. Además, la charla en la mesa de sexo, la ‘tunda’ que le pusieron al Capi por ser ‘peluseado’ de La Granja VIP, el Sin Palabras, las declaraciones de Mati y Ernesto sobre la novena temporada del Exatlón y mucho más.