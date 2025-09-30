inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Venga La Alegría | Programa 30 de septiembre Parte 2 | Todos los detalles de Zafira, la nueva puesta en escena, y mucho más

Luciano, el hijo de Lety Calderón revela si ella está lista para un nuevo amor, Leslie Gallardo habla de su relación con Niurka, su exsuegra; las declaraciones de Mati y Ernesto sobre la novena temporada del Exatlón y mucho más.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 30 de septiembre, parte 2: Luciano, el hijo de Lety Calderón revela si ella está lista para un nuevo amor, Leslie Gallardo habla de su relación con Niurka, su exsuegra; Niurka platica todo sobre Zafira, su nueva puesta en escena. Además, la charla en la mesa de sexo, la ‘tunda’ que le pusieron al Capi por ser ‘peluseado’ de La Granja VIP, el Sin Palabras, las declaraciones de Mati y Ernesto sobre la novena temporada del Exatlón y mucho más.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×