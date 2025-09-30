Este actor se vuelve viral tras pedir trabajo en un video de redes sociales

El desempleo es una realidad que alcanza hasta a los más leales a las distintas empresas e industrias en las que se desenvuelven. Este es el caso del actor David Villalpando, que en las últimas horas se hizo viral tras acercarse al mundo digital para ofrecer sus servicios como profesional de la actuación. Veremos si surge efecto su video promocional.

¿Qué dijo David Villalpando en este video viral?

La realidad es que el contenido de su presentación en este video (el cual pudiera servir para llegar a algún director de casting) solamente menciona su nombre, edad y estatura. Sin embargo, los internautas de inmediato le reconocieron y lamentaron que en estos momentos no haya trabajo para él.

Su trayectoria lo marca como un hombre que inició en el camino de la actuación a los 14 años y ya con 66, se le reconoce sobre todo por un personaje (Maestro Virolo) en una serie cómica de hace años. Sin embargo, muchos destacaron que tras ese papel tan reconocible en el mundo televisivo, trabajó sobre todo en teatro, donde se alaba su labor como director y escritor.

¿David Villalpando está realmente desempleado como se indicó en este video viral?

Tal como indicaron los seguidores del hombre en redes sociales, se sabe que sus tareas detrás de la pantalla siguen activas, pues hoy dirige algunos programas de televisión. Sin embargo, parece que tiene el deseo de volver a la actuación, lo cual es evidente para publicar un mensaje así de claro, donde está en búsqueda de algún director “perdido” en Facebook.

Así colgó su mensaje claro y contundente buscando trabajo en el espacio actoral: “Por si algún director de casting me ve aquí en el Facebook. Nunca se sabe”. Con esto, algunos ya tomaron como campaña el publicitar a un actor que fue bastante reconocible hace unos años por su participación con personajes en programas de comedia.