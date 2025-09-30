Vica Andrade se viste otra vez de luto: sufre golpe tras muerte de Memo del Bosque

Por medio de sus redes sociales, Vica Andrade dio a conocer una noticia que la tiene muy triste, pues le reveló a su público que su madre falleció. La famosa compartió en sus historias de Instagram, una fotografía del ataúd rodeado de flores blancas, un crucifijo, acompañado de una foto de su mamá, todo acompañado de un emotivo mensaje.

Mi mamita preciosa, descansa en paz en los brazos del Señor

Recordemos que Vica Andrade, constantemente compartía imágenes en donde se podía ver que estaba con su mamá, principalmente en días especiales como el Día de la Madre y en los cumpleaños de la señora. Además, en otra historia para recordar el gran cariño que se tenían, compartió una imagen de ambas donde se muestran sonrientes, también mencionó que era una gran abuela y bisabuela.

La más hermosa de las flores. Madre, abuela, bisabuela como ninguna. Te amo, ma

Vice Andrade ha tenido un año muy complicado

Recordemos que este año 2025, no ha sido el mejor para Vica Andrade, pues hace tan solo unos cuantos meses, sufrió la muerte de su esposo Memo del Bosque, quien falleció después de una fuerte lucha contra el cáncer, enfermedad que había superado, pero que lo volvió a atacar con más fuerza.

En su matrimonio tuvieron tres hijos, Luca, Luna y Coral, por su parte, Vica Andrade tiene otro hijo llamado Sean, quien es productor de su relación con Jean Paul Andrade, quien es de origen ecuatoriano.

A lo largo de su carrera, Vica Andrade ha estado en varias producciones, pero en los últimos años su vida ha estado en el ojo público, principalmente por el apoyo y acompañamiento que le brindó a Memo del Bosque durante el tiempo que luchó contra su enfermedad y ahora, por el sensible fallecimiento de su madre.

