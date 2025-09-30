Influencer se graba mientras muere en un accidente aéreo: video

Una tragedia llegó al mundo de internet del lado asiático, pues en una transmisión en vivo por parte de un reconocido influencer se grabó la manera en la que murió. Este hombre de 55 años se llama Tang Feiji y pasó a la posteridad por la manera tan particular de fallecer y dejar registro para todos los que le seguían en redes sociales. Esta es su historia.

¿Quién es Tang Feiji, influencer chino muerto en vivo?

La tragedia invadió de nueva cuenta el ecosistema del internet, esto cuando se confirmó que el accidente de este hombre terminó con su vida. De lo genial que se veía andando por los aires con su helicóptero “casero” a lamentarse por la falta de protocolos de seguridad de parte de un influencer que supuestamente no era la primera vez que paseaba en un vuelo con su máquina.

Aunque en algunos sitios dicen que él mismo construyó su máquina voladora y otros indican que simplemente le llegó, la realidad es que el video marchaba con normalidad mientras viajaba por los aires. Lamentablemente, en un punto determinado del viaje, su vuelo perdió altura y terminó colapsando para caer sin ningún tipo de protección que le salvara.

¿Qué dijeron las redes sociales sobre la muerte de este influencer?

Todo era risas y diversión al momento de ver cómo Tang volaba sin contratiempos, sin embargo cuando la aeronave cae abruptamente y ya en el suelo se enciende en llamas, todo cambió para los participantes de dicha transmisión en directo. Sin casco o alguna protección especial y mucho menos ropa protectora para algún posible incendio, el hombre de 55 años perdió la vida y todos vieron documentado eso.

🇨🇳 | El "influencer" Tang Feiji murió al estrellarse el helicóptero ultraligero que él mismo fabricó, mientras lo mostraba en vivo para sus seguidores de redes sociales.



El creador de contenido estaba grabando para sus plataformas de redes sociales cuando perdió el control y se… pic.twitter.com/3UT53UanWp — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 30, 2025

Ante eso, el shock de las imágenes es bastante fuerte para los que acuden al video. La realidad es que en cierto modo el viaje parecía escena de película de ciencia ficción, sin embargo la realidad llegó de manera abrupta al ver un accidente que quedará en la mente de los internautas durante mucho tiempo.