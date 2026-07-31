Final de viernes en el Sin Palabras y los conductores perdieron el control durante el juego
¿Quién se lleva la victoria del día de hoy en el Sin Palabras? Revive el juego completo y mira quienes sacaron su mejor jugada y técnicas de mímica.
El Sin Palabras no es un simple juego, forma parte de la historia de Venga La Alegría y todos los conductores que han pasado por el programa se han entregado totalmente para poder ganar cada semana. Los equipos, el Favorito y el Pueblo se han ganado los aplausos del público, quienes siempre apoyan a los presentadores.