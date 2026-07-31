Luis está ARREPENTIDO por tratar mal a la Chef Isabel Carvajal en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Desde que se convirtió en el portador del Pin Negro en MasterChef 24/7, Luis ha tenido el ánimo bajo y explota a la menor provocación, aunque luego termina arrepintiéndose. Esto fue justo lo que le pasó con la Chef Isabel Carvajal, con la que protagonizó un fuerte altercado y hasta el Chef Diego Niño tuvo que intervenir para señalarle lo incorrecto de su actitud. Por lo que ahora asegura que no se siente bien por lo que hizo y aseguró que espera que puedan arreglar la situación.