Azteca UNO
Venga La Alegría
Venga La Alegría | Programa 4 de diciembre Parte 1 | Melenie Carmona rompe el silencio sobre Alicia Villarreal y Kim rompe en llanto en La Granja VIP

Melenie Carmona reveló su incomodidad ante la relación de Alicia Villarreal con Cibad Hernández, Kim y Adame resultan nominados en La Granja VIP y mucho más.

Venga La Alegría
TV Azteca

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 4 de diciembre 2025, parte 1: Melenie Carmona reveló su incomodidad ante la relación de Alicia Villarreal con Cibad Hernández, Efigenia Ramos detalló cómo sería el homenaje a Silvia Pinal en su aniversario luctuoso y Verónica del Castillo revela que tendría planes de boda. Además, Kim y Adame resultan nominados en La Granja VIP, adornos para tu árbol de Navidad y mucha diversión.

