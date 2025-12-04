La Granja VIP ARRASA en Google este 2025: el reality mexicano que conquistó las búsquedas y aquí las PRUEBAS

Google liberó su informe anual de tendencias y búsquedas donde encontramos una agradable sorpresa. Resulta que entre estrenos gigantes, fenómenos globales y dramas virales, un reality mexicano logró lo impensable: La Granja VIP se convirtió en el programa más buscado en México durante el 2025. Sí, por encima de El juego del calamar, Mentiras, la serie y Chespirito: Sin querer queriendo.

La Granja VIP es lo más buscado de Google en 2025 (y nadie se sorprende)

Su combinación lo tiene todo: desde drama real, convivencia extrema, formato 24/7 y un elenco explosivo que ha convertido al show en la conversación diaria de miles de personas del país en todas las plataformas y redes sociales.

Aquí te dejamos la lista completa de la categoría “Series y programas más consultados” en México, donde se convirtió en la número uno:



La Granja VIP El juego del calamar Mentiras, la serie Chespirito: Sin querer queriendo Las muertas La casa de los famosos Marcial Maciel: El lobo de Dios Las hijas de la señora García El verano en que me enamoré Welcome to Derry

¿Cuándo termina La Granja VIP?

El reality estrenó el 12 de octubre de 2025 por Azteca UNO y, tras diez semanas repletas de escándalos, alianzas secretas, pleitos inesperados y pruebas cárdiacas, solo le quedan dos semanas para llegar a la gran final.

¿Quiénes siguen en competencia?

En estos momentos nos encuentramos en la octava semana de La Granja VIP y los granjeros que aún permanecen en la competencia en busca del triunfo son:



Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori

La Bea

Eleazar Gómez

César Doroteo “Teo”

Alberto del Río “El Patrón”

Kim Shantal

Alfredo Adame

No te conviene perderte ni un momento del programa, pues estamos en las últimas semanas y dentro de la granja se encuentra un grupo tan variado que prácticamente garantiza conflictos, buenos momentos y grandes sorpresas en todo momento.

¿Cómo votar por tu participante favorito?

Para el reality, una de las cosas más importantes es tu voto. En La Granja VIP el público decide quiénes permanecen dentro. Existen dos formas principales para votar:

Votar desde el sitio web

Entra a lagranjavip.tv/vota Selecciona a tu granjero favorito Usa tus 10 votos diarios (puedes repartirlos o dárselos a uno solo) Regresa cada día para seguir apoyando

Votar desde la app TV Azteca En Vivo

Escanea el código QR oficial Descarga la app (gratis para iOS y Android) Entra a la sección La Granja VIP Usa tus 10 votos diarios Vota todos los días: la constancia importa

Con estas opciones, el público no solo observa: se convierte en parte activa del reality más comentado del año.

