La gestión de ‘El Patrón’ como Capataz divide a La Granja VIP... ¡a un día de la evaluación!

A solamente un día de la evaluación del Tío Pepe que determinará el presupuesto para la comida de la siguiente semana, los granjeros han tomado posturas tanto a favor como en contra de la actual gestión de 'El Patrón' Alberto del Río como Capataz de La Granja VIP.

Las peticiones de 'El Patrón' para trabajar dividen a los granjeros

La petición de Fabiola Campomanes para darle prioridad a la preparación del reto relacionado a la recreación de escenas de La Granja VIP provocó una bola de nieve que podría interponerse en la meta del Capataz para conseguir el 100 por ciento del presupuesto.

Mientras que la primera nominada de esta semana alega que no tiene tiempo de atenderse y que durante su gestión como figura de autoridad en el reality show nadie le hacía caso, 'El Patrón' afirma que Campomanes no está siendo congruente con lo que exigió en su momento.

La visita del Tío Pepe solamente agravó los comentarios, pues entre ambas posturas se señalaba que buscaban la atención del Mayoral para sus propios fines y su imagen.

Por un lado, Fabiola afirmó que no buscaba ser rebelde, sino que quería hacer actividades que pudiera disfrutar, mientras que por otro, Alberto del Río se dijo muy molesto de que Adal Ramones nunca reveló que fue Campomanes quien usó los baños de La Granja VIP en su calidad de peona durante el mandato de César Doroteo como Capataz.

Los aliados de cada uno también aprovecharon para apoyar sus posturas, pues Sergio Mayer Mori se quejó de la petición del Capataz para realizar actividades después de la lesión que sufrió con las vacas y César Doroteo enfatizó que sus otros compañeros deberían de mejorar su ética laboral.

Cabe apuntar que Eleazar Gómez buscaba provocar la molestia de 'El Patrón' y los miembros del equipo 'El Cacaraqueo' y por ello les llevó comida a Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori, quienes se encontraban descansando en los camastros mientras sus compañeros continuaban con las labores, en especial, la construcción del corral para los pavos.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Fabiola Campomanes, Kim Shantal o Alfredo Adame del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.