Guelaguetza en Naucalpan: fechas, horarios y todo lo que tienes que saber de este evento único.

Naucalpan se prepara para vivir una gran celebración: por primera vez recibirá la Guelaguetza, la tradicional fiesta de Oaxaca que promete encantar al público con su música, danza y gastronomía. Este evento único atraerá tanto a locales como a visitantes ansiosos por disfrutar de esta experiencia cultural.

De acuerdo con los datos oficiales, la Guelaguetza se celebrará del 5 al 7 de diciembre en la explanada de la Plaza Revolución, situada en el centro del municipio. El viernes 5 las actividades se desarrollarán de 14:00 a 18:00 horas, mientras que el sábado 6 y domingo 7 serán de 15:00 a 20:00 horas.

La entrada será totalmente gratuita, permitiendo que todos disfruten de esta fiesta sin ningún costo.

Fuente: Ciudad Naucalpan / Gobierno Municipal La Guelaguetza en Naucalpan comienza este fin de semana, con entrada libre y gratuita para que todos disfruten del espectáculo.

A lo largo de los tres días, los asistentes podrán deleitarse con presentaciones de música tradicional, bailes folclóricos y muestras artesanales.

Además, habrá oportunidades para saborear los platillos más representativos de Oaxaca, como tlayudas, pan de yema, chocolate y mezcal, en un entorno pensado para celebrar la cultura y promover el intercambio gastronómico.

El sábado y domingo también se realizará la calenda oaxaqueña, un desfile lleno de color que recorrerá desde la glorieta Morelos hasta la explanada de la Plaza Revolución, acompañado de bandas filarmónicas y grupos de danza.

En el escenario principal se presentarán agrupaciones como NABANI, Conjunto TINDU y Santa Perica, con espectáculos que muestran la riqueza cultural y artística de las ocho regiones de Oaxaca, ofreciendo una experiencia única para todos los asistentes.

¿Cómo nació la Guelaguetza? Esta es su historia

La Guelaguetza nació entre los pueblos zapotecos y mixtecos de Oaxaca como una forma de agradecer a la tierra y a los dioses por las cosechas. Tal como menciona la Secretaría de Turismo Nacional, su nombre significa “ofrenda” o “compartir” en zapoteco, y desde sus inicios reflejaba la idea de comunidad: todos daban y todos recibían, con música, bailes y coloridas ceremonias.

Con el tiempo, la fiesta fue creciendo y sumando nuevas tradiciones, incorporando bailes, procesiones y elementos culturales que mezclan lo indígena con lo colonial. Hoy se celebra en julio en la ciudad de Oaxaca, con delegaciones de las ocho regiones mostrando sus trajes y danzas convirtiéndose en un gran espectáculo que encanta a locales y visitantes de todo México y el mundo.

Fuente: Ciudad Naucalpan / Gobierno Municipal Guelaguetza en Naucalpan: El evento ofrece atractivos para todos los gustos: música, danzas, gastronomía y artesanías oaxaqueñas.

Y lo mejor es que la Guelaguetza ya no se queda solo en Oaxaca: poco a poco comienza a expandirse a otros municipios, llevando su alegría y tradiciones a nuevos escenarios, como sucederá ahora en Naucalpan. Así, esta fiesta que nació entre montañas y campos de maíz sigue creciendo, compartiendo la riqueza cultural de Oaxaca con cada vez más gente.