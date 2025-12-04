¡Lluvias y mínimas de -10 grados! Estos serán los estados afectados hoy viernes 5 de diciembre

El frío se ha apoderado de prácticamente toda la primera semana del mes, lo cual ha traído consigo una serie de lluvias, descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y bajas temperaturas que se harán presentes una vez más en estos estados durante hoy viernes 5 de diciembre.

La temporada invernal ha generado un ambiente por demás complicado, sobre todo, para quienes padecen enfermedades respiratorias. Por ende, es preciso que conozcas cuáles serán los estados más lastimados por el frío y las lluvias hoy viernes 5 de diciembre, de acuerdo con expertos.

¿Qué estados serán afectados por el frío y las lluvias hoy viernes 5 de diciembre?

El Servicio Meteorológico Nacional explica que estados como Sinaloa, Durango, Coahuila y Chihuahua podrían tener posible caída de nieve o aguanieve, mientras que las zonas serranas de Durango y Chihuahua contarán con mínimas que irán de -10 a -5 grados este viernes 5 de diciembre.

Conagua

Sonora, Tlaxcala, Baja California, Puebla y el Estado de México tendrán que lidiar con mínimas de -5 a 0 grados durante este día, mientras que otros, como Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Zacatecas, Hidalgo, Guanajuato, Oaxaca y Veracruz, vivirán las inclemencias del frío con mínimas de 0 a 5 grados.

De igual modo, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Colima, Durango y Zacatecas, mientras que los intervalos de chubascos de 5 a 25 mm se harán presentes en Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis, Tamaulipas, Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo y Chiapas.

¿Cuándo llegará el Frente Frío 18 al país?

De acuerdo con la Conagua, para este día la vaguada en niveles altos de la atmósfera generará un ambiente frío y muy frío, así como rachas de fuente y fuertes lluvias, durante las próximas horas. Además, también se espera la llegada de un nuevo Frente Frío en los próximos días, el cual será uno de los últimos del año.