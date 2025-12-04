Para la posada: Elektra remata esta bocina grande compatible con micrófono y bluetooth

Elektra se adelantó a las celebraciones y puso en remate una bocina grande ideal para animar cualquier posada. Con compatibilidad para micrófono y conexión bluetooth, este modelo se volvió una de las opciones más atractivas para quienes buscan buen sonido a un precio accesible.

Una oferta así no aparece todos los días, por lo que vale la pena conocer por qué esta Bocina Bluetooth JBL Partybox Club 120 está causando tanta emoción entre los amantes de la buena calidad auditiva. Entre los motivos principales, se destaca su valor, ya que la tienda anunció en su portal que la bajó de $11,999 a $8,999.

Elektra

Las principales características de la bocina que ofrece Elektra

Según mencionó el local de electrodomésticos en su sitio oficial, esta bocina cuenta con ciertas particularidades que la hace única y debes aprovechar más que nunca el descuento:



Incremento de la apreciación de graves

Conectividad Bluetooth para conectarte sin cables

Entrada doble de micrófono y guitarra

Hasta 12 horas de uso.

Esto debes tener en cuenta a la hora de comprar una bocina