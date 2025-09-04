Venga La Alegría | Programa 4 de septiembre Parte 1 | Emiliano Aguilar advierte a Christian Nodal, Emmanuel habla del estado de salud de Mijares y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 4 de septiembre 2025, parte 1: Mientras Ángela Aguilar y Christian Nodal escapan de la prensa, Emiliano Aguilar lanza una clara advertencia; Lis Vega responde por el vestido de Dulce, Emmanuel revela el estado de salud de Mijares, el resumen de Rosario Tijeras 4 y mucho más.