Venga La Alegría | Programa 5 de agosto 2026 Parte 1 | El terrible caso de Perez Hilton, ¿Laura Zapata podría demandar a Kunno? y la visita de Charlie Zaa
Disfruta de los mejores momentos de Venga La Alegría de este 5 de agosto con mucha información en la Zona de Espectáculos y el chismecito de MasterChef 24/7.
Este miércoles 5 de agosto, el programa de Venga La Alegría contó con muchísima información de famosos y realities. En la Zona de Espectáculos, hablamos del caso de Perez Hilton, Charly López contó su experiencia como víctima de acoso y la música inundó el foro de buena vibra con el ritmo de Charlie Zaa.