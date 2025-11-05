Venga La Alegría | Programa 5 de noviembre Parte 1 | El orígen y las reacciones de la polémica en Miss Universo, lo mejor del Exatlón y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 5 de noviembre 2025, parte 1: Los malos tratos y las reacciones a la polémica de Fátima Bosch en Miss Universo, Maribel Guardia esclarece lo de la casa de Julián Figueroa que se incendió en Veracruz, la recuperación de Blue Demon Jr. y la bendición que esperan Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman. Además, lo más destacado del Exatlón, lo que debes saber del implante de placenta, la receta del día y mucho más.