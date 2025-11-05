Esta es la mejor fecha para colocar en el árbol de Navidad para atraer la abundancia

¡Ya terminó el espíritu de Día de Muertos! Ahora ya son muchos los hogares que comenzaron a colocar todas las decoraciones de Navidad, dando inicio a los preparativos para una de las fiestas más bonitas del año, para disfrutar en familia o con nuestros amigos.

Atrae la abundancia en este 2025 con ayuda del feng shui. Te decimos cómo [VIDEO] En Venga la Alegría nos preocupamos por tu bienestar. Toma nota de esta importante información y ponla en práctica para ver los resultados.

También, es una temporada en la que las personas aplican el famoso feng shui, un conjunto de reglas para poder atraer la abundancia con el equilibrio. Para que lo puedas lograr, te detallaremos cuál es la mejor fecha para colocar el árbol navideño.

¿Cuándo colocar el árbol de Navidad?

Aunque no lo parezca, desde el feng shui se explica que hay días en los que se recomienda colocar el árbol de Navidad, ya que de esa manera podremos tener un balance en la energía del hogar, para poder atraer la abundancia a nuestro hogar.

Siempre se ha mencionado que el mejor momento es a inicios de diciembre o durante la primera semana, puesto que es una manera simbólica de iniciar el mes con toda la vibra necesaria. Ahora, es importante que tengas en mente que no es algo malo si no lo haces en esos días.

Si lo colocas después, no te preocupes, lo único que importa es que lo coloques con una buena intención, siempre deseando que sea una temporada llena de amor, felicidad y salud para todos los presentes. Mientras haya una mejor intención, será más fuerte para todos.

¿Dónde colocar el árbol de Navidad, según el Feng Shui?

En el portal de Balsam Hill, se explica que en el Feng Shui, el mejor lugar para colocar el árbol de Navidad, está en la esquina superior izquierda de la habitación, siendo una gran alternativa para atraer la abundancia.

Obviamente, es importante aclarar que lo mantengas alejado de calefacciones, fogatas y enchufes, ya que de esa manera vas a evitar ser víctima de un incendio en tu hogar. Igualmente, al colocar todas las luces decorativas, verifica que se encuentren en buen estado para prevenir cualquier mal momento.