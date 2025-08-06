Venga La Alegría | Programa 6 de agosto Parte 2 | Yuri revela por qué no hace telenovelas, Ana Serradilla aclara lo de Martha Cristiana, el GP de Venga La Alegría, el Sin Palabras y mucho más

inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Venga La Alegría
TV Azteca

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 6 de agosto, parte 2: Yuri ventila el pacto por el cual ya no puede hacer telenovelas, Ana Serradilla habla de su presente como ‘madrastra’ y aclara lo de Martha Cristiana, el primer Gran Premio de Venga La Alegría, el Sin Palabras y mucho más.

