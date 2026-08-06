Exclusiva | Maribel Guardia no ha sido destituida como tutriz de José Julián: “Hay conflictos entre la persona y el niño”

En exclusiva para Ventaneando, el abogado de Maribel Guardia, Cipriano Sotelo, confirma que la artista no ha sido destituida como tutora de su nieto, José Julián, como se ha venido asegurando. Esto, gracias a que la actriz logró obtener un amparo judicial luego de fallas en la notificación del caso, pues esta se hizo en un domicilio que no era el suyo. De tal modo, Maribel se mantiene como tutora legal del menor de manera temporal.