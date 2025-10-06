Venga La Alegría | Programa 6 de octubre Parte 2 | Carolina Ross, la novena granjera de La Granja VIP

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 6 de octubre, parte 2: Victoria Ruffo arremete contra Eugenio Derbez por su paternidad y José Eduardo Derbez le envía un mensaje contundente a Victoria Ruffo. Además, las nuevas ilusiones del Sin Palabras, todo sobre Carolina Ross, la novena granjera de La Granja VIP, lo más destacado del Exatlón y las inesperadas revelaciones de Patricio Borghetti y Sergio Sepúlveda.